Sobre la hora, Catar hizo historia y sumó su primer punto en una Copa del Mundo

Oscar Sandoval

Suiza perdonó a Catar que sumó su primer punto en la Copa del Mundo después de empatar sobre la hora, una falta inocente de Mahmud Abunada adelantó a los ‘Navajos’ que se durmieron sobre el final para dejar el liderato del Grupo B en el aire. Mahmud Abunada cometió el primer penal del Mundial 2026 y Breel Embolo adelantó a Suiza

Suiza comenzó el Mundial 2026 con el pie izquierdo luego de igualar con una inexperta Catar que rompió la racha de tres derrotas consecutivas en el torneo, a pesar un error infantil de Abunada en un penal sobre Remo Freuler que significó el 1-0 en un partido al que por momentos le faltó la intensidad que representa al torneo.

Breel Embolo adelantó a los suizos desde los 11 pasos con un cobro magistral luego de engañar al portero catarí. El gol le dio la posesión del balón al cuadro helvético que controló a su rival, pero no el partido. aún así se mantuvo invicto en su debut mundialista después de seis partidos.

Catar sorprendió en el tiempo añadido, empatando con un gol de Khoukhi al 90+5 que es histórico porque le dio al equipo asiático su primer punto en la historia de los mundiales.