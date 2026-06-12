Suiza busca una victoria más en su debut en la Copa del Mundo

Oscar Sandoval

Suiza enfrenta a Catar en su primer partido del Mundial 2026 con la confianza que da un invicto de cinco compromisos en el debut, tampoco será una batalla sencilla porque el conjunto catarí intentará ganar su primer partido en la justa mundialista.

Catar disputa su segundo Mundial de forma consecutiva y después de tres derrotas en su presentación, suspira por su primera victoria. Ha ganado en experiencia, pero sigue siendo un rival débil cuando enfrenta a diferentes selecciones en un torneo internacional.

Suiza es favorita para quedar como líder de su grupo, sin embargo, eso no es garantía porque Catar ha crecido y quiere demostrarlo en un gran torneo, un triunfo que ha esperado a lo largo de su historia.

Suiza tiene una racha de 14 partidos sin perder y esa será su carta de presentación cuando salga a San Francisco a buscar tres puntos para mantener la buena racha en su debut mundialista.