Estados Unidos llevó a las sombras a un Paraguay irreconocible

Héctor Cantú

La Selección de Estados Unidos ha iniciado el Mundial en casa con el pie derecho luego de vapulear por 4-1 a un Paraguay irreconocible.

Acostumbrados a mostrar una cara aguerrida en los torneos internacionales, el equipo guaraní se perdió en el terreno de juego y sucumbió ante un Estados Unidos que aprovechó todas las oportunidades que tuvo para llevarse los primeros tres puntos.

FLO BALOGUN. FOR AMERICA! 🇺🇸



His first career FIFA World Cup goal doubles the @USMNT advantage over Paraguay pic.twitter.com/b5jXJgNdu7 — FOX Sports (@FOXSports) June 13, 2026

El primer golpe resultó demoledor para el representante de la Conmebol. Un infortunio dentro de la cancha llevó a Damián Bobadilla a enviar la pelota al fondo de las redes cuando intentaba cruzarse para alejar el peligro de la USMNT.

La anotación aniquiló anímicamente a los sudamericanos que no encontraron espacios ni formas de poder competir sobre el terreno de juego,

A los 31 minutos llegó el segundo tanto en la figura de Folarin Balogun que terminó por desatar la locuar en el Estadio de Los Angeles.

He didn't just pick out the corner, he picked out the TOP CORNER 🎯



BALOGUN BAGS A FIRST-HALF BRACE pic.twitter.com/JQVCRkJw7y — FOX Sports (@FOXSports) June 13, 2026

Al inicio de la segunda mitad, el mismo Balogun apareció para marcar el primer doblete del Mundial, igualando lo que hizo en 1930 Bert Patenaude.

Paraguay aprovechó la oportunidad más clara que tuvo sobre la cancha ya cuando el partido estaba definido. Un trazo largo y una desatención defensiva de Estados Unidos, permitió que Mauricio Magalhaes definiera sin marcación por el costado izquierdo.

Estados Unidos no dejó de ir al frente y estuvo mucho más cerca que su rival de anotar el cuarto tanto del partido.

Paraguay chip away at the @USMNT's lead thanks to Mauricio 🇵🇾 pic.twitter.com/WKgovjNcrd — FOX Sports (@FOXSports) June 13, 2026

Con los cambios enviados por Mauricio Pochettino, la intensidad ofensiva del equipo norteamericano se fue diluyendo con el paso de los minutos, mientras que Paraguay aceleró rumbo a la recta final.

En los minutos finales, Estados Unidos sentenció la historia con un golazo de Gyo Reyna de tres dedos que se perfila para ser uno de los mejores goles del torneo.

En el siguiente partido de Estados Unidos será ante Australia, partido donde podría asegurar el primer lugar de su sector. Por su parte, Paraguay queda en peligro de enfilarse a la eliminación cuando en el siguiente duelo se mira a Turquía.