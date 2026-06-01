Rodrigo Aguirre completa el plantel de Uruguay

EFE

El delantero Rodrigo Aguirre se sumó este lunes a los entrenamientos de la Selección Uruguaya y de esa forma Marcelo Bielsa ya cuenta con los 26 futbolistas que convocó para jugar la Copa del Mundo.

Según mostró la Asociación Uruguaya de Futbol en sus redes sociales, el jugador ya comenzó a trabajar y lo hizo ejercitándose en el gimnasio.

El arribo de Aguirre completó un plantel que no jugará ningún amistoso antes de disputar la Copa del Mundo, en la que integrará el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Este lunes, en una conferencia de prensa, Bielsa explicó que el plan de trabajo inicial incluía dos amistosos -uno en Montevideo y uno en el interior del país- para que el equipo se despidiera del público.

Confirmados los 10 partidos de la fase de grupos que se jugarán en México

"Fue una temporada muy larga y muy desgastante para algunos jugadores y pensamos que pasar el tiempo de preparación acá en Montevideo iba a ser agradable (...) Teníamos la idea de jugar un partido en Montevideo y otro en una ciudad del interior, pero se fue complicando la instrumentación de la idea. Nos costó conseguir rivales. Los rivales a los que podíamos enfrentar no respondían a las expectativas que teníamos".

Agregó que también se redujo el tiempo de preparación para la Copa del Mundo y pasó de tres semanas a dos.

"Teníamos una semana menos de tiempo, teníamos muchos jugadores en recuperación, teníamos jugadores con exceso de minutos, teníamos jugadores con ausencia de minutos".

Apuntó que armonizar todo eso, manteniendo la posibilidad de jugar los dos partidos, generaba muchas dificultades.

Aguirre es uno de los tres delanteros convocados por Bielsa, quien también optó por Darwin Núñez y por Federico Viñas.