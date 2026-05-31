Federico Valverde, a la cabeza de la lista de Uruguay

EFE

El mediocampista del Real Madrid Federico Valverde encabeza la lista de 26 convocados por el seleccionador Marcelo Bielsa para defender a Uruguay en el Mundial 2026 que iniciará dentro del Grupo H junto a España, Arabia Saudí y Cabo Verde.

El central de Barcelona Ronald Araujo y el de Atlético de Madrid José María Giménez también forman parte de la primera convocatoria que no cuenta con el delantero Luis Suárez desde que la Celeste retornó en Sudáfrica 2010 a las Copas del Mundo.

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Otros futbolistas destacados que aparecen son el lateral Mathías Olivera y los centrocampistas rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Manuel Ugarte, así como también el atacante Darwin Núñez.

Mientras tanto, el portero Fernando Muslera, quien en el año 2024 había dejado la selección y en 2026 retornó a defenderla, jugará su quinto Mundial y de esta forma se convertirá en el uruguayo con más participaciones en torneos de este tipo.

Atrás quedarán con cuatro Pedro Virgilio Rocha, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Martín Cáceres, mientras que Giménez llegará a la cuarta en esta oportunidad.

La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Para su tercer Mundial como entrenador y su primero al frente de la selección uruguaya, el argentino Marcelo Bielsa optó por una lista con ocho defensores, doce centrocampistas y extremos y tres centroatacantes.

Uruguay se estrenará el próximo 15 de junio enfrentándose a Arabia Saudí en un encuentro enmarcado en el Grupo H que se disputará en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.

Durante su estancia en la Copa del Mundo, la Celeste se concentrará en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.