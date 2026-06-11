Publicación: viernes 12 de junio de 2026

EFE

Roberto Martínez cree que Portugal está listo para hacer historia

El técnico aseguró que Portugal llega preparado para luchar por su primera Copa del Mundo.

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, aseguró este viernes que su equipo está "preparado" para afrontar el Mundial 2026 y prometió que el combinado portugués dará "todo" sobre el terreno de juego para intentar conquistar por primera vez el título mundial.

En una comparecencia ante la prensa en Lisboa antes de que la expedición portuguesa viaje en las próximas horas a Miami, Florida, donde establecerá su base de operaciones durante la primera fase del torneo, Martínez destacó el estado físico y anímico de sus jugadores y la confianza con la que afrontan la competición.

"Tenemos a los 27 jugadores aptos. Todos están preparados y todos tienen un entusiasmo muy elevado. Estamos preparados".

Martínez subrayó que Portugal combina "mucho talento" con una fuerte responsabilidad colectiva y resaltó el compromiso de los futbolistas con la selección.

Portugal terminó su preparación al Mundial 2026 con una victoria

Portugal 2-1 Nigeria
Pedro Neto anotó el 1-0 a los 23 minutos del primer tiempo
Portugal derrotó 2-1 a Nigeria y se despidió de su publicó con un triunfo que recarga el optimismo de cara al Mundial 2026 gracias a una racha de cinco partidos sin perder antes de debutar ante Congo
Akor Adams marcó el 1-1 al 37
Francisco Conceição marcó el gol del triunfo al 75
Portugal terminó su preparación al Mundial 2026 con una victoria
Portugal derrotó 2-1 a Nigeria y se despidió de su publicó con un triunfo que recarga el optimismo de cara al Mundial 2026 gracias a una racha de cinco partidos sin perder antes de debutar ante Congo
"Tenemos un grupo de jugadores muy talentosos. El talento, junto con la actitud, el foco y la responsabilidad de representar a Portugal, es lo más importante".

El técnico defendió la necesidad de avanzar paso a paso en una competición tan exigente como una Copa del Mundo. "Un Mundial empieza con tres partidos y ahora necesitamos ir partido a partido", puntualizó.

Portugal debutará en el Grupo K frente a la República Democrática del Congo el 17 de junio, se enfrentará posteriormente a Uzbekistán el día 23 y cerrará la primera fase contra Colombia el 27 de junio, en un encuentro que podría resultar decisivo para determinar las posiciones finales del grupo.

20 años con Portugal y Cristiano Ronaldo sigue anotando

Cristiano Ronaldo marcó el segundo tanto de Portugal ante Polonia desde el manchón penal.
El tanto significó el gol #134 con la selección y el #909 de su carrera como profesional.
En el cierre del partido asistió a Pedro Neto en el cuarto gol de los lusos.
Sin embargo, la anotación más vistosa llegó al 87’ cuando se alzó para sacar una chilena y marcar el quinto de Portugal.
Con ello, CR7 llegó a 135 tantos con la selección y 910 en su cuenta total.
Además, se convirtió en el jugador que más partidos ha ganado con una selección absoluta.
Cristiano superó por un día a Pepe como el jugador más longevo en marcar con Portugal, a los 39 años y 284 días.

Martínez agradeció asimismo el respaldo recibido durante los encuentros de preparación disputados recientemente en Lisboa frente a Chile y Nigeria -partidos ambos ganados por Portugal- y aseguró que ese apoyo ha contribuido a fortalecer al grupo antes del inicio del torneo.

"Quiero agradecer el apoyo que tuvimos en los partidos amistosos, porque esa fuerza fue exactamente lo que necesitábamos para preparar psicológicamente al grupo".

El técnico añadió que el equipo afronta la competición con la máxima determinación. "Vamos a dar todo, vamos a luchar. Llevamos con nosotros los sueños de todos los portugueses. Tenemos una gran responsabilidad, pero vamos juntos. Y cuando estamos juntos somos más fuertes", enfatizó.

Así fue el primer entrenamiento de Portugal en México

Portugal afronta este Mundial con la ambición de añadir el máximo trofeo del futbol a un palmarés en el que ya figuran la Eurocopa de 2016 y la Nations League conquistada en 2019 y 2025.

Sin embargo, la Selección Portuguesa nunca ha logrado proclamarse campeona del mundo. Su mejor actuación en un Mundial sigue siendo el tercer puesto obtenido en Inglaterra 1966, impulsada por la histórica generación liderada por Eusébio.

Portugal afronta en Norteamérica su novena participación mundialista y figura entre las aspirantes a alcanzar las rondas decisivas del torneo.

Portugal, Alemania y Francia, comienzan su camino al Mundial 2026

Portugal comienza su camino al Mundial 2026 contra Armania el sábado 6 de septiembre
Alemania debutará visitando a Eslovaquia este jueves, 4 de septiembre
España debutará ante Bulgaria, este jueves 4 de septiembre
Turquía visitará a Georgia en su primer partido de la Eliminatoria UEFA, este jueves 4 de septiembre
Georgia recibirá a Turquía en su primer partido de la Eliminatoria UEFA, este jueves 4 de septiembre
Suiza enfrentará a Kosovo en la primera jornada del Grupo B, el viernes 5 de septiembre
Dinamarca chocará con Escocia en su debut en la Eliminatoria UEFA, el viernes 5 de septiembre
Grecia peleará con Bielorrusia por los primeros tres puntos en el camino a la Copa del Mundo, el viernes 5 de septiembre
Escocia visitará a Dinamarca, el viernes 5 de septiembre
Francia se estrenará ante Ucrania, el viernes 5 de septiembre
Francia se estrenará ante Ucrania, el viernes 5 de septiembre
Hungría enfrentará a Irlanda, el sábado 6 de septiembre

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