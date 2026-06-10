Inglaterra goleó a Costa Rica antes de debutar en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Inglaterra consiguió su última victoria y afinó los últimos detalles antes de debutar en el Mundial 2026 contra Croacia, no tuvo problemas para vencer 3-0 a Costa Rica y llegará a la Copa del Mundo a tope colocándose entre los candidatos al título.

Preparation for a big summer: complete ✅ pic.twitter.com/leitxuvZ0I — England (@England) June 10, 2026

Inglaterra superó a Costa Rica de principio a fin, a pesar de la resistencia inicial del conjunto centroamericano que con el paso de los minutos fue cediendo el terreno de juego y el balón a un equipo protagonista que se puso por delante en el marcador casi de inmediato.

Anthony Gordon fue un dolor de cabeza para la zaga costarricense por la banda, desbordó una y otra vez y a los nueve minutos entró al área para dejar una diagonal retrasada que firmó Declan Rice para colocar el 1-0 en el marcador a los nueve minutos.

Los ‘Tres Leones’ no bajaron el ritmo y mantuvieron la intensidad para dominar a un rival que no encontraba forma de frenarlo y que se fue al descanso con la mínima diferencia.

El partido cambió a los 68 minutos con el 2-0 de Gordon vía penal luego de una mano defensiva ante un tiro de Eberechi Eze que el reciente fichaje de Barcelona cambió por gol para darle rumbo definitivo al compromiso.

Ollie Watkins cerró la cuenta a tres minutos del final y dejó lista a Inglaterra que debutará en el Mundial el próximo miércoles ante Croacia.