¿Qué está en juego en el último día de las eliminatorias UEFA?

Karla Villegas Gama

La UEFA ya repartió cinco de los 12 boletos directos a la Copa del Mundo 2026 y el resto se definirán este 17 de noviembre.

A continuación te presentamos el panorama completo de lo que está en juego para el cierre de la eliminatoria europea.

Lo que ya está definido Copyright: Reuters

Clasificados como ganadores de grupo

Croacia, Inglaterra, Francia, Noruega y Portugal.

Playoff garantizado como segundos de grupo

Albania, República Checa, Italia, República de Irlanda, Ucrania.

Playoff por la vía de la Nations League

Irán a la repesca los cuatro mejor clasificados en la edición 2024/25 de la competencia de selecciones europeas que no hayan conseguido un boleto en la fase de grupos de la eliminatoria mundialista. Por el momento tiene su lugar: Rumania, Suecia, Irlanda del Norte.

Lo que está por definirse Copyright: Reuters

Grupo A

Alemania y Eslovaquia se enfrentarán para definir el boleto directo. Ambos tienen 12 puntos, los teutones tienen diferencia de goles de +7; los ‘Sokoli’, +4, por lo que tienen que ganar para ir automáticamente al Mundial.

Grupo B

Suiza es líder con 13 unidades, le sigue Kosovo con 10 y se medirán para definir el sector. La ‘Nati’ tendría que perder por 6 goles para caer del primer lugar, si eso no sucede los ‘Dardanët’ irán a los playoffs.

Grupo C

Dinamarca y Escocia se verán las caras en el último compromiso de las eliminatorias. La ‘Dinamita Roja’ es líder del sector con 11 puntos, el ‘Ejército de Tartán’ tiene 10, por lo que necesita el triunfo para llevarse el boleto al Mundial.

Copyright: Reuters

Grupo E

España lidera con 15 puntos y, aunque se mide a Turquía, que le sigue con 12, para caer de la posición de honor tendrían que perder por 7 goles o más.

Grupo G

Países Bajos cuenta con 17 unidades y Polonia 14. La ‘Naranja Mecánica’ irá directamente al Mundial sin gana o empata con Lituania o, en su defecto, si Polonia no le gana a Malta.

Si Países Bajos pierde y Polonia gana, definirán al ganador del sector por diferencia de goles; actualmente, la ‘Oranje’ tienen +19 y las ‘Águilas’ +6.

Grupo H

Austria y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán para definir el boleto directo. ‘Das Team’ necesita al menos un empate contra los ‘Zmajevi’ para ir al Mundial automáticamente. La única posibilidad de Bosnia de llevarse el boleto directo es si ganan.

Grupo J

Bélgica irá a la Copa del Mundo si derrota a Liechtenstein o si el Gales-Macedonia termina en empate.

Otro escenario favorecedor es si empata con Liechtenstein y Macedonia del Norte gana por al menos 5 goles o que Gales gane por 10.

Si los ‘Diablos Rojos’ empata y Macedonia del Norte gana por seis tantos, se definirá al ganador del grupo por diferencia de goles. Actualmente, tienen +15; los ‘Risovi’, +9.

Si Bélgica empata y Gales gana por 11 goles, el vencedor del sector se determinará por diferencia de goles; los ‘Dragones’ tienen +4.

Bélgica solo iría al playoff si pierde con Liechtestein y Macedonia del Norte o Gales ganan, o si empata y Macedonia del Norte gana por 7 goles o más y Gales gana por 12 goles o más.

Copyright: Reuters

Macedonia del Norte se clasificará como primera de grupo si vence a Gales y Bélgica pierde contra Liechtenstein, o si Macedonia del Norte gana por 7 goles o más y Bélgica empata.

Cabe señalar que los ‘Risovi’ tienen asegurado su lugar en el repechaje a través de la Nations League; de cualquier manera, pueden ir como segundo sitio de su sector si empatan con Gales, o Bélgica también gana, o si consiguen un triunfo por 5 goles o menos y Bélgica empata.

Si Macedonia del Norte gana por 6 goles y Bélgica empata, se decidirá al ganador por diferencia de goles.

Copyright: Reuters

Gales ganará el sector si vence a Macedonia del Norte y Bélgica pierde contra Liechtenstein, o si su victoria es por 12 goles o más y Bélgica empata.

Al igual que Macedonia del Norte, Gales tiene asegurado su lugar en el repechaje a través de la Nations League, pero se llevarán el segundo sitio del grupo si tanto ellos como Bélgica ganan, o si gana por 10 goles o menos y Bélgica empata.

Si Gales por 11 goles y Bélgica empata, se decidirá el primer y segundo puesto por diferencia de goles.

**Los Grupos D, F, I, K y L ya están definidos