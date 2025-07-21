Polonia y Países Bajos definirán el boleto al Mundial en la última jornada

Karla Villegas Gama

Polonia y Países Bajos definirán el boleto del Grupo G para el Mundial en la última jornada de las eliminatorias mundialistas, luego de empatar a un tanto.

La ‘Oranje’ se hizo con el control del esférico desde el inicio, pero las oportunidades de peligro corrieron a cargo de las ‘Águilas’.

Los locales tuvieron la primera de peligro al minuto 2, por conducto de Nicola Zalewski, quien mandó su disparo desviado ante la incredulidad de sus compañeros.

Países Bajos buscó abrir el cerrojo, pero no consiguió rematar ni una vez a portería; del otro lado apareció Robert Lewandowski con un pase artero que Jakub Kamiński conectó a placer para abrir el marcador al 43’.

El gusto le duró poco a los polacos, pues a dos minutos de que se reanudó el partido, Donyell Malen puso a prueba a Kamil Grabara, el arquero rechazó el esférico, pero Memphis Depay se encontró con el reboto e igualó los cartones.

El resto del encuentro fue parejo, con opciones para ambos bandos, pero con sendas fallas.

Al final, la división de puntos favorece a Países Bajos, pues se mantiene en la cima del Grupo G con 17 unidades, mientras que Polonia se queda en segundo con 14.

En el cierre de la eliminatoria mundialista, los neerlandeses se enfrentarán a Lituania y los polacos a Malta, ambas selecciones ya sin posibilidad de clasificar.