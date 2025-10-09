Publicación: jueves 9 de octubre de 2025

Héctor Cantú

Inglaterra prueba fuerzas en goleada sobre Gales

El equipo de la Rosa tuvo un día de campo en partido amistoso

La Selección de Inglaterra ha vuelto a demostrar el buen momento futbolístico por el que atraviesa luego de haber goleado 3-0 a Gales en partido amistoso.

El equipo de la Rosa se ha mostrado bien asentado sobre la cancha y ha necesitado apenas 45 minutos para golear a un equipo galés que opuso muy poca resistencia a los ataques del equipo rival.

En 11 minutos, los ingleses prácticamente resolvieron el partido con dos anotaciones tempraneras.

La primera, apenas a los 3 minutos de tiempo corrido con seguido por Morgan Rogers. La segunda, 8 minutos después en la figura de Ollie Watkins.

La aplanadora inglesa no pondría freno y al minuto 20 pondría cifras definitivas con una gran anotación de Bukayo Saka.

El vendaval de anotaciones llevó a Inglaterra a bajar las revoluciones, sabedor de que el partido, y el resultado positivo, estaban en su poder.

Inglaterra, que lleva paso perfecto en las eliminatorias luego de cinco partidos disputados, regresará a la actividad en partido oficial el próximo martes cuando intente mantener su racha invicta e impoluta al visitar a Letonia.

Por su parte, el cuadro de Gales, está necesitado de una victoria que pueda catapultarlo a la posición de plata en el grupo J, donde Macedoni

a ha dado la sorpresa al comandar el sector con 11 puntos.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS