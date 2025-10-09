Inglaterra prueba fuerzas en goleada sobre Gales

Héctor Cantú

La Selección de Inglaterra ha vuelto a demostrar el buen momento futbolístico por el que atraviesa luego de haber goleado 3-0 a Gales en partido amistoso.

El equipo de la Rosa se ha mostrado bien asentado sobre la cancha y ha necesitado apenas 45 minutos para golear a un equipo galés que opuso muy poca resistencia a los ataques del equipo rival.

En 11 minutos, los ingleses prácticamente resolvieron el partido con dos anotaciones tempraneras.

La primera, apenas a los 3 minutos de tiempo corrido con seguido por Morgan Rogers. La segunda, 8 minutos después en la figura de Ollie Watkins.

Ollie Watkins doubles England's advantage 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/1knTKvg9dU — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 9, 2025

La aplanadora inglesa no pondría freno y al minuto 20 pondría cifras definitivas con una gran anotación de Bukayo Saka.

El vendaval de anotaciones llevó a Inglaterra a bajar las revoluciones, sabedor de que el partido, y el resultado positivo, estaban en su poder.

Saka picks out the top corner to extend England lead 🎯 pic.twitter.com/HQCLPDKSwj — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 9, 2025

Inglaterra, que lleva paso perfecto en las eliminatorias luego de cinco partidos disputados, regresará a la actividad en partido oficial el próximo martes cuando intente mantener su racha invicta e impoluta al visitar a Letonia.

Por su parte, el cuadro de Gales, está necesitado de una victoria que pueda catapultarlo a la posición de plata en el grupo J, donde Macedoni

a ha dado la sorpresa al comandar el sector con 11 puntos.