Publicación: viernes 5 de septiembre de 2025

EFE

¿Maldición? Thomas Tuchel habló de la falta de trofeos de Inglaterra

La última vez que los 'Tres Leones' ganaron una competencia fue en 1966.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró este viernes que no cree que exista una maldición sobre la selección masculina por la falta de títulos y subrayó que no siente presión al ver que otras secciones inglesas, como la femenina y la Sub-21 varonil, han logrado triunfos recientes.

"Es posible ganar un trofeo con Inglaterra, no hay maldición. Es un buen presagio ver como otras secciones han ganado títulos e intentaremos seguir su ejemplo", declaró el técnico en la rueda de prensa previa al partido frente a Andorra, clasificatorio para el Mundial 2026 y que se disputa el sábado en Villa Park (Birmingham).

Harry Kane es el goleador histórico de Inglaterra

El delantero marcó su gol #54 en el duelo de clasificación rumbo a la Euro 2024.
Giovanni Di Lorenzo cortó un pase con la mano dentro del área.
El VAR entró en escena y tras revisar la jugada, el central señaló la pena máxima.
Como es costumbre, Kane fue el encargado de cobrar desde los 11 pasos.
El capitán engañó a Gianluigi Donnarumma y puso el 0-2 parcial.
Es el primer tanto que hace desde la Copa del Mundo.

"No creo que haya añadido presión. Si es algo, entonces es un buen presagio y me alegré mucho por Sarina Wiegman -seleccionadora de Inglaterra femenina- y Lee -seleccionador de Inglaterra Sub-21-, porque lo consiguieron con un esfuerzo extraordinario y un gran éxito con victorias consecutivas", añadió Tuchel al ser preguntado por las victorias en el Campeonato Europeo de ambos cuadros.

En la Eurocopa, Inglaterra viene de perder dos finales consecutivas, la de 2020 en penaltis frente a Italia y en 2024 ante España por 1-2, mientras que en el Mundial, desde su único título en 1966, su mejor posición ha sido el cuarto puesto en 1990 y 2018.

Inglaterra festejó a sus bicampeonas con un desfile épico

Los camiones recorrieron la calle The Mall.
Las jugadoras mostraron el trofeo a la afición que se dio cita en la calle.
El recorrido culminó en el Palacio de Buckingham.
Paws, Rory y Mane, mascotas de la selección, también se dieron cita en el evento.
Las jugadoras y el cuerpo técnico subieron al estrado para celebrar con sus seguidores.
El trofeo no podía faltar en el festejo.
Cientos de aficionados se reunieron para recibir a las campeonas.
Entre la multitud resaltaban las niñas con carteles dedicados a sus heroínas.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS