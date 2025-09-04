¿Maldición? Thomas Tuchel habló de la falta de trofeos de Inglaterra

EFE

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró este viernes que no cree que exista una maldición sobre la selección masculina por la falta de títulos y subrayó que no siente presión al ver que otras secciones inglesas, como la femenina y la Sub-21 varonil, han logrado triunfos recientes.

"Es posible ganar un trofeo con Inglaterra, no hay maldición. Es un buen presagio ver como otras secciones han ganado títulos e intentaremos seguir su ejemplo", declaró el técnico en la rueda de prensa previa al partido frente a Andorra, clasificatorio para el Mundial 2026 y que se disputa el sábado en Villa Park (Birmingham).

Harry Kane es el goleador histórico de Inglaterra

"No creo que haya añadido presión. Si es algo, entonces es un buen presagio y me alegré mucho por Sarina Wiegman -seleccionadora de Inglaterra femenina- y Lee -seleccionador de Inglaterra Sub-21-, porque lo consiguieron con un esfuerzo extraordinario y un gran éxito con victorias consecutivas", añadió Tuchel al ser preguntado por las victorias en el Campeonato Europeo de ambos cuadros.

En la Eurocopa, Inglaterra viene de perder dos finales consecutivas, la de 2020 en penaltis frente a Italia y en 2024 ante España por 1-2, mientras que en el Mundial, desde su único título en 1966, su mejor posición ha sido el cuarto puesto en 1990 y 2018.