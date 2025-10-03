Inglaterra afrontará la Fecha FIFA sin Jude Bellingham

Redacción FOX Deportes

La Selección Inglesa se medirá a Gales y Lituania en la ventana internacional y tendrá que hacerlo sin Jude Bellingham.

Thomas Tuchel dio a conocer su convocatoria este viernes 3 de octubre, pero no consideró al mediocampista, a pesar de que ya tuvo actividad tras su operación en el hombro.

Al respecto, el entrenador de los ‘Tres Leones’ aseguró:

“Aún no ha tomado ritmo en el Real Madrid. Ya está de vuelta en el equipo. No ha terminado ni un partido hasta ahora. Solo ha sido titular en uno. Así que, ahora mismo, está en la fase de recuperar el ritmo, de recuperar su mejor versión”.

Además, Tuchel dijo que Bellingham es “un jugador especial” y confesó que tuvieron una charla en la que le expresó su deseo de ser convocado, pero que entendió la razón por la que no figuraba en la lista.

Otro futbolista que se quedó fuera de la convocatoria fue Phil Foden. Al respecto, Tuchel aseguró que “no hay ningún problema entre nosotros” y aunque “ha vuelto a ser decisivo con el Manchester City” la competencia es férrea y “hay jugadores que merecen estar aquí”.