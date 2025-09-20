Jude Bellingham aprieta para jugar contra Levante en La Liga

Redacción FOX Deportes

Sin tiempo para disfrutar el pleno de triunfos y el liderato de La Liga, Real Madrid regresó a los entrenamientos, en una sesión en la que Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Endrick trabajaron con intensidad buscando convencer a Xabi Alonso de tener minutos el martes en la visita a Levante.

No hay tregua para los jugadores del equipo blanco que ya trabajan en la sexta jornada y el partido en Valencia. Lo comenzó a preparar Xabi Alonso con los suplentes y Dean Huijsen, que podrá ser titular de nuevo tras perderse por sanción el duelo ante Espanyol.

Especialmente motivados tras jugar seis minutos en sus reapariciones Bellingham y Camavinga. También Endrick que busca mejorar el físico para disputar sus primeros de la temporada una vez recuperado de la lesión muscular.

Alonso juntará a todos los disponibles en la única sesión que tendrá para decidir el once que alineará ante Levante en una semana en la que medirá esfuerzos, al cerrarla el sábado con el derbi madrileño ante Atlético en el Metropolitano.