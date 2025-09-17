Dean Huijsen ya conoce su sanción con Real Madrid en La Liga

Redacción FOX Deportes

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso un partido de sanción a Dejan Huijsen por su expulsión directa en el partido de La Liga entre Real Madrid y la Real Sociedad.

Huijsen fue expulsado en el minuto 31 por derribar a un adversario, impidiendo una ocasión manifiesta de gol, según recogió en el acta el árbitro Jesús Gil Manzano, y el Comité de Disciplina desestimó la petición de Real Madrid de dejar sin efecto la expulsión, a pesar de que ayer el Comité Técnico de Árbitros (CTA) consideró que la sanción más adecuada por la infracción sobre Mikel Oyarzabal habría sido tarjeta amarilla y no roja.

Real Madrid, que puede recurrir ahora ante el Comité de Apelación, argumentó en sus alegaciones que existe un error material manifiesto por considerar que la acción de Huijsen no evita una ocasión manifiesta de gol, pero Disciplina consideró que no ha aportado pruebas que permitan "desvirtuar el hecho de que el jugador expulsado derribó a su adversario sujetándolo por detrás con la mano".

Además de la sanción a Huijsen, el Comité de Disciplina sancionó con dos partidos al futbolista uruguayo del Oviedo Fede Viñas, expulsado en el minuto 80 del encuentro ante Getafe por producirse de manera violenta al margen del juego y también impuso dos partidos para Pere Milla de Espanyol.