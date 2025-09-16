La expulsión de Dean Huijsen podría quedar en amarilla y sin sanción

Redacción FOX Deportes

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) consideró este martes que “la sanción más adecuada” para el defensa del Real Madrid Dean Huijsen en la infracción sobre Mikel Oyarzabal en el partido contra la Real Sociedad “hubiera sido tarjeta amarilla” y no roja, “porque no se cumplen el cien por cien de los condicionantes necesarios para dogso”, con lo que no sería una ocasión manifiesta de gol.

También apuntó que el VAR “sólo interviene en errores claros, obvios y manifiestos” y esta jugada “entra dentro” de los denominados “lances grises”, que son “aquellos que admiten más de una interpretación”.

En su programa ‘Tiempo de Revisión’, el CTA analiza que “el concepto clave” de la jugada “es la interpretación” de si “la presencia y distancia de un segundo defensor puede cambiar la sanción entre tarjeta amarilla y roja directa”, según explica la portavoz del Comité Técnico de Árbitro, Marta Frías.

"La acción representa dos posibles escenarios en función de un segundo defensor del Real Madrid. Si consideramos que llega a disputar el balón, la sanción adecuada sería tarjeta amarilla por ataque prometedor. Si, como interpretó el árbitro, la distancia hacía imposible esa disputa se trataría de una ocasión manifiesta de gol, castigada con expulsión”, añadió.