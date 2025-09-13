Dean Huijsen y dos expulsiones en tiempo récord con Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Dean Huijsen sufrió en Anoeta su segunda expulsión en nueve partidos con Real Madrid, la primera en cuatro jornadas de La Liga y tras recibir una tarjeta roja en el Mundial de Clubes, en una acción muy protestada por los jugadores ‘Merengues’ y Xabi Alonso, que fue amonestado por decir "qué vergüenza" en repetidas ocasiones.

⏱️ 32' | 0-1 | Roja directa para Huijsen.

El colegiado Gil Manzano interpretó como clara acción de peligro la jugada de contragolpe de la Real Sociedad, cuando a los 31 minutos y 16 segundos Mikel Oyarzabal le ganó la espalda a Huijsen y fue derribado con un agarrón en carrera por su compañero de selección.

Desde que vio la tarjeta roja, tanto el joven central, diciendo con los dedos que había dos jugadores del Real Madrid cerrando, con Éder Militao a su izquierda, como el resto de titulares del conjunto madridista, protestaron la decisión a Gil Manzano.

👔 @XabiAlonso: "El equipo ha sido muy generoso en el esfuerzo".

🎙️ Rueda de prensa

Desde el banquillo lo hizo Xabi Alonso, reclamando que Huijsen no era último hombre por la presencia de Militao. Las reiteradas protestas del técnico provocaron que también fuese amonestado con una cartulina amarilla y Gil Manzano mantuvo su decisión con firmeza.

Huijsen fue expulsado en los cuartos de final del Mundial de Clubes, por un error en un partido que estaba sentenciado a los 96 minutos, ante Borussia Dortmund. Las dos expulsiones sufridas en su carrera, con 20 años, han sido con Real Madrid, ya que en su breve paso por Italia y en su consagración en Inglaterra nunca recibió una tarjeta roja.