Kylian Mbappé sabe que el "miedo" no existe en el Real Madrid

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid hizo los deberes en el primer tiempo y supo "sufrir" en el segundo para mantener la perfección en La Liga de España y así defender el liderato. La victoria en Anoeta fue muy gratificante, en especial para Kylian Mbappé, quien anotó el primer gol en la victoria 2-1 ante la Real Sociedad.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, un test para saber dónde estamos en este momento de la temporada y empezamos muy bien. Jugamos bien, marcamos goles, creamos situaciones y después tenemos la tarjeta roja que cambió un poco el partido porque nos quedamos con uno menos", analizó.

"Pero no teníamos miedo, jugamos nuestro juego y metimos el segundo. Luego la segunda parte fue más difícil, nos meten el penalti pero sufrimos como equipo y volvemos a Madrid con los 23 puntos que es lo queremos. Somos líderes de LaLiga y es muy bueno para nosotros", agregó.

💬 @KMbappe: "Sufrimos como equipo y volvemos a Madrid con los tres puntos".

🎙️ Declaraciones completas ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 13, 2025

El francés se mostró feliz por el momento que atraviesa en su segunda temporada como madridista, donde suma tres goles en tres partidos y ya con la camiseta número 10 del equipo 'merengue'.

"Siempre estoy con espíritu de ayudar al equipo. Quiero dar el cien por cien por la camiseta, por este grupo que creamos. Con mi calidad fue un gol de mi estilo, pero el equipo me ayuda mucho a demostrar mi calidad cada día y me siento muy bien aquí", confesó en Real Madrid Tv.

"Hoy me hace más feliz la asistencia porque era un momento clave del partido. Fue muy importante meter el segundo con uno menos y fue una asistencia muy importante. Me siento muy bien pero es una temporada muy larga. Es muy buen inicio, estoy feliz, no puedo decir lo contrario, pero una temporada de once meses con el Mundial tengo que jugar bien durante mucho tiempo".