Real Madrid no aflojó el paso y seguirá en lo más alto de La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid derrotó 2-0 a Espanyol y alargó su paso perfecto en La Liga para sumar 15 puntos, la valentía de los visitantes terminó con un golazo de Eder Militao a los 22 minutos y después hubo solo un equipo sobre el terreno de juego, fue el blanco y Kylian Mbappé remató la obra en la segunda mitad.

Xabi Alonso modificó el sistema del conjunto ‘Merengue’ y mandó al campo un cuadro ofensivo con Franco Mastantuono, Vinícius Jr., Gonzalo y Mbappé al frente y la prueba le salió a pedir de boca porque funcionó ante los ‘Pericos’ que dejaron el invicto tras cuatro jornadas en el Bernabéu.

El orden y defender fue prioridad para Espanyol que intentó salir a velocidad con el balón, pero el partido se rompió a los 22 minutos con un golazo de Eder Militao desde fuera del área, un disparo potente y colocado al ángulo que hizo más vistoso el vuelo de Dmitrovic por llegar al balón.

El gol fue un mazazo para los visitantes que después tuvieron complicado hilar una serie de pases para salir de campo propio y Mbappé apareció en la primera jugada tras el descanso con un tiro de media distancia que terminó en las redes y suma cinco goles en cinco partidos de La Liga.

Cómoda victoria para el conjunto ‘Merengue’ que cerca del final recuperó a Jude Bellingham y Eduardo Camavinga quienes entraron de cambio para redondear una buena exhibición de los locales que verán una semana más a 19 equipos desde la parte más alta de la tabla.