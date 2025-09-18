Endrick, listo para su primer partido como '9' del Real Madrid

EFE

El brasileño Endrick completó el entrenamiento junto al resto de sus compañeros y ve cerca su vuelta a los terrenos de juego, que no pisa desde el pasado 18 de mayo, cuando cayó lesionado por una rotura muscular de la que tuvo una recaída que retrasó su recuperación.

El nuevo dorsal ‘9’ del Real Madrid aún no ha debutado con dicho número a la espalda después de sufrir una “lesión del tendón conjunto de los isquiotibiales de su pierna derecha”.

Contratiempo para el joven futbolista del conjunto blanco, de 19 años, que ya ve cerca su regreso tras completar el entrenamiento de este jueves al mismo ritmo que sus compañeros.

Tras un día de descanso, los futbolistas de Xabi Alonso comenzaron a preparar el partido ante el Espanyol del sábado en el Santiago Bernabéu, para el que el técnico cuenta con las ausencias por lesión de Antonio Rüdiger, Trent-Alexander Arnold y Ferland Mendy.

Endrick se une a la selecta lista de números '9' del Real Madrid

Además, está a la espera de conocer si el Comité de Apelación le retira la tarjeta roja que vio Dean Huijsen en el anterior partido de La Liga, ante la Real Sociedad, después de que el Comité Técnico de Árbitros reconociera que la acción no era merecedora de roja y sí de cartulina amarilla.

Entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas que arrancó con trabajo en el gimnasio antes de que los futbolistas saltaran al césped, donde, según refleja la web del club, llevaron a cabo series físicas y de potencia, combinaciones y series de ataques, y una fase táctica. Para finalizar, completaron partidos en diferentes dimensiones.

Un Real Madrid que, por lo apretado del calendario, realizará el viernes su segundo y último entrenamiento de preparación antes del quinto partido de Liga, ante el Espanyol, con el objetivo de mantener el pleno de puntos.