Publicación: miércoles 27 de mayo de 2026

EFE

Neymar, el gran ausente del primer entrenamiento de Brasil

El referente sigue sin estar en buen estado físico; sigue generando dudas

Neymar se perdió este miércoles el primer entrenamiento con la selección brasileña y acudió a una clínica de Teresópolis, donde está concentrada la Canarinha, para someterse a "exámenes complementarios", informó la CBF.

El delantero del Santos, uno de los 26 elegidos por el técnico Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, llegó en helicóptero al cuartel general de la pentacampeona del mundo, en la sierra de Río de Janeiro, junto a la mayoría de sus compañeros.

Les guste o no, Neymar Jr. sigue siendo el 'ángel' de Brasil

El primer entrenamiento del combinado 'verdeamarelo' tuvo lugar la tarde de este miércoles, pero Neymar se ausentó del mismo, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en una nota.

De hecho, el del dorsal 10 fue "trasladado a una clínica de la ciudad para someterse a exámenes complementarios", añadió la entidad, que no ofreció más detalles sobre el estado de salud del atacante.

La CBF aclaró, además, que "no divulgará ninguna otra información hasta que finalicen las evaluaciones por parte del equipo médico de la selección brasileña".

Del exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain ya se sabía que se estaba recuperando de un edema en la región del gemelo que sufrió el pasado 17 de mayo durante un partido del 'Brasileirão'.

El Departamento Médico del Santos informó pocos días después a la prensa local que Ney tenía "una pequeña lesión en la pantorrilla", pero que llegaría en perfectas condiciones al inicio de la concentración con Brasil, en Teresópolis.

Desde entonces, los medios brasileños han especulado sobre el alcance de esta nueva lesión del atacante de Mogi das Cruzes, que no juega con la absoluta desde que se lesionó de gravedad en la rodilla en octubre de 2023.

Brasil se pinta de verde y amarillo por los 30 años del Tetracampeonato

El Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó este miércoles con los colores verde y amarillo de la selección brasileña de fútbol para recordar el 30 aniversario del cuarto título mundial conseguido tal día como hoy en Estados Unidos.
El monumento más icónico del país rindió así tributo a Romário, Bebeto, Dunga, Branco y al resto de héroes del Rose Bowl, donde se impusieron a Italia en la tanda de definición de cobros penales, tras un 0-0 al cierre de la prórroga de la final del Mundial FIFA de 1994.
El homenaje llega en un momento difícil para una Canarinha que ha perdido la hegemonía en Sudamérica ante selecciones como Argentina, Uruguay o Colombia.
Brasil cayó en la definición por penales ante Uruguay en los cuartos de final de la más reciente Copa América, que revalidó el domingo pasado Argentina, en un nuevo revés que se suma a las eliminaciones prematuras en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022
Decepciones a las que hay que sumar la derrota en el Maracaná de Río de Janeiro en la final de la anterior edición de la Copa América, en 2021, frente a la Albiceleste de Lionel Messi.
Con cierto aire de nostalgia, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha querido en este día despertar el espíritu vencedor de la plantilla que se coronó el 17 de julio de 1994 en el estadio Rose Bowl de Pasadena ante más de 90.000 espectadores.

La presencia de Neymar en la lista de Ancelotti fue toda una sorpresa, pues el técnico italiano nunca le había convocado desde que asumió las riendas de la Canarinha, en mayo de 2025.

Sin embargo, 'Carletto' optó finalmente por llamarle a filas después de observar su progresión física en los últimos meses y de haber conseguido cierta continuidad con la camiseta del Santos, según dijo en rueda de prensa.

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