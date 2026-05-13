Publicación: miércoles 13 de mayo de 2026

Redacción FOX Deportes

Carlo Ancelotti reduce su prelista: 24 de 55 ya están dentro… ¿y Neymar?

El delantero peleará por uno de los dos lugares rumbo al Mundial.

Neymar apareció en la prelista de 55 jugadores que presentó Carlo Ancelotti de cara al Mundial, pero sus posibilidades de jugar en la competencia son mínimas.

El entrenador concedió una entrevista a The Athletic, en la que confesó que ya eligió a 24 jugadores que disputarán el torneo, dejando apenas dos lugares disponibles en la lista final y “la competencia es muy alta”.

Sobre el delantero de Santos, ‘Carletto’ dijo:

“Es un gran talento. Lo que debemos buscar en él no es si es capaz de controlar el balón o pasarlo, sino si está en buena forma física”.

La intimidante camiseta de Brasil para el Mundial 2026

Brasil reveló su camiseta visitante para el Mundial 2026.
Por primera vez en la historia, el Jumpman de Jordan aparece en una camiseta de equipo nacional.
El jersey es azul oscuro con negro y usa los patrones de los
Vinícius Junior y compañía buscarán llevar lejos este uniforme en la Copa del Mundo del 2026.
La camiseta y el short hacen juego, mientras que las calcetas van todas en color negro.
Así luce por detrás esta camiseta, la cual contará con unos filos turquesa en los costados.
El escudo de la Confederación Brasileña de Futbol (que contrasta espectacular con la camiseta oscura), así como los números en blanco, van alineados en el centro.
A detalle, así la camiseta intimidante y

En los últimos meses, el entrenador ha visto cómo varios jugadores quedan descartados del Mundial por lesiones y confiesa que “estoy muy preocupado viendo juegos”.

Sin embargo, ese escenario podría jugar a favor de Neymar. Las bajas recientes de Rodrygo y Estevao han abierto un espacio inesperado en la ofensiva brasileña.

Rodrygo, Luis Malagón y los futbolistas que se perderán el Mundial 2026 por lesión

Rodrygo Goes | Brasil | Ruptura de ligamento cruzado anterior de lo rodilla derecha
Luis Malagón | México | Ruptura del talón de Aquiles
Mohammed Salisu | Ghana | Ruptura de ligamento cruzado anterior de lo rodilla izquierda
Samu Aghehowa | España | Ruptura ligamento cruzado anterior de la derecha
Cameron Carter-Vickers | Estados Unidos | Ruptura del talón de Aquiles
Takumi Minamino | Japón | Ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda
Mikel Merino | España | Operación tras una lesión ósea en el pie derecho
Joaquín Panichelli | Argentina | Ruptura ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha
Marcel Ruíz | México | Ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha

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