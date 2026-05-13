Carlo Ancelotti reduce su prelista: 24 de 55 ya están dentro… ¿y Neymar?

Redacción FOX Deportes

Neymar apareció en la prelista de 55 jugadores que presentó Carlo Ancelotti de cara al Mundial, pero sus posibilidades de jugar en la competencia son mínimas.

El entrenador concedió una entrevista a The Athletic, en la que confesó que ya eligió a 24 jugadores que disputarán el torneo, dejando apenas dos lugares disponibles en la lista final y “la competencia es muy alta”.

Sobre el delantero de Santos, ‘Carletto’ dijo:

“Es un gran talento. Lo que debemos buscar en él no es si es capaz de controlar el balón o pasarlo, sino si está en buena forma física”.

La intimidante camiseta de Brasil para el Mundial 2026

En los últimos meses, el entrenador ha visto cómo varios jugadores quedan descartados del Mundial por lesiones y confiesa que “estoy muy preocupado viendo juegos”.

Sin embargo, ese escenario podría jugar a favor de Neymar. Las bajas recientes de Rodrygo y Estevao han abierto un espacio inesperado en la ofensiva brasileña.