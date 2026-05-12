Neymar aún tiene esperanzas de ir al Mundial

Héctor Cantú

La presencia de Neymar Jr. en el próximo Mundial aumenta de posibilidades luego de que el referente brasileño apareciera en la prelista de Carlo Ancelotti de cara al último corte que habrá para el próximo 1 de junio.

Un total de 55 futbolistas han sido considerados en este primer ejercicio, en donde aparece Neymar, quien físicamente no ha estado a tope en los últimos años escenario que había comprometido su participación en el próximo Mundial.

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Davide Ancelotti, auxiliar de su padre en la dirección técnica del combinado sudamericano, ha asegurado que su situación médica ha mejorado, por lo que se ha ganado la posibilidad de aparecer en esta lista preliminar.

El siguiente corte para Ancelotti y su cuerpo técnico se dará el próximo 18 de mayo, 12 días antes de que se presente de manera oficial la lista final de 26 jugadores que acudirán a la lista final.

Neymar sufrió a la distancia la derrota de Brasil

Neymar ha jugado las tres ediciones anteriores de la Copa del Mundo, donde su mejor resultado fue llegar al cuarto lugar en el Mundial que se jugó en casa en la edición 2014.

En total, ‘Ney’ ha marcado 8 goles y colaborado con 4 asistencias en las Copas del Mundo, cifras que podrían aumentar en caso de que Ney sea considerado para jugar en su cuarto Mundial.