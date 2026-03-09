Redacción FOX Deportes
Carlo Ancelotti se quedará con las ganas de ver a Neymar
Ancelotti acudirá al próximo partido de Santos, pero Neymar lo dejará plantado
Carlo Ancelotti, anunció que acudirá este martes a un partido del Campeonato Brasileño en el que podría observar a Neymar, al que hasta ahora no ha convocado, pero el club Santos decidió reservar al futbolista por fatiga muscular.
De acuerdo con un comunicado divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en el proceso de observación de los jugadores que pueden ser convocados para el Mundial de 2026, Ancelotti asistirá la noche del martes al partido en el que Mirassol recibirá al Santos de Neymar por la quinta jornada del Brasileirao.
El anuncio se produjo a solo una semana de la rueda de prensa en la que Ancelotti dará la lista de convocados para los amistosos de este mes con Francia y Croacia, que serán los últimos de Brasil antes de la convocatoria definitiva para el Mundial 2026.
Santos se encargó de sepultar lo que la prensa ya anunciaba como la gran oportunidad de Neymar para mostrar su fútbol y ser convocado por primera vez por el italiano al divulgar que el delantero no estará en la cancha frente al Mirassol.
De acuerdo con el conjunto paulista, el mayor anotador de la selección brasileña estará disponible para el clásico del próximo domingo en que el Santos recibirá al Corinthians también por el Campeonato Brasileño, un partido al que no acudirá Ancelotti, pero sí algunos miembros de su comisión técnica.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT