Con ustedes: el póster oficial del Mundial 2026 de la FIFA

Héctor Cantú

A exactamente 100 días de que ruede el balón, la emoción por el Mundial 2026 alcanzó un nuevo nivel. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presentó al mundo el póster oficial de la Copa del Mundo, una pieza que no solo es arte, sino la identidad visual de la edición más ambiciosa de la historia.

Es una auténtica obra de arte donde los trazos convergen para darle presencia a los tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

“El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el fútbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia”, destalló Infantino.

Copyright: FIFA

Tres artistas, uno por cada país, unieron su talento para darle identidad a cada una de las sedes con colores distintos. Canadá en rojo, México en verde y Estados Unidos en azul, acompañados de elementos característicos de la cultura de los tres países.

En medio, aparece la silueta de un futbolista golpeando una pelota de futbol, conformado por la representación gráfica de los tres países sedes.

A 100 días del arranque del Mundial hay 42 selecciones ya confirmadas y 6 en espera de conocerse luego de la fase de repechaje.