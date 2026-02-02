EFE
Carlo Ancelotti ya tiene muy adelantada la lista del Mundial para Brasil
El entrenador adelantó que está cerca de cerrar su lista para el 2026
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó este lunes que está cerca de decidir la lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
"La lista final no está cerrada, estamos cerca. Algunas posiciones no están decididas al 100 %", declaró el entrenador italiano durante un evento con un patrocinador de la selección, en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en Río de Janeiro.
A cuatro meses del Mundial, la gran duda de Brasil es si Ancelotti hará un hueco en la lista de convocados a Neymar, futbolista de 33 años que, debido a diversas lesiones, no viste la camiseta de la Canarinha desde octubre de 2023.
Ancelotti asegura que cuenta con Neymar y lo considera el jugador "más talentoso" de Brasil, pero ha advertido en diversas ocasiones que solo llamará al delantero del Santos "si está al 100 % físicamente, no al 80 %".
Neymar enfrenta una dura competencia por el puesto, dado que el ataque es el sector en el que Brasil cuenta con más talento, con estrellas consolidadas como Vinícius Júnior y Raphinha, y nombres de peso que están brillando en la Premier League como Matheus Cunha, Estêvão o João Pedro.
También tienen opciones de ir al Mundial jugadores como Vítor Roque, que volvió a las convocatorias de la 'seleção' tras su retorno al Palmeiras; Rodrygo, del Real Madrid; Luiz Henrique, del Zénit de San Petersburgo, o Richarlison, del Tottenham Hotspur.
En el ramillete de candidatos también podrían entrar Igor Thiago, delantero del Brentford y segundo máximo goleador de la Liga inglesa en la actualidad con 16 tantos, o Endrick, por su buen debut en la Liga francesa con el Lyon.
Ancelotti anunciará en las próximas semanas la última lista de convocados antes del Mundial, de cara a los amistosos que Brasil disputará a finales de marzo contra Francia y Croacia.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT