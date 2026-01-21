Carlo Ancelotti volvió a casa

Redacción FOX Deportes

Carlo Ancelotti aprovechó que la Selección Brasileña no tiene actividad y visitó el Estadio Santiago Bernabéu.

El técnico de la ‘Canarinha’ disfrutó del triunfo del Real Madrid ante Monaco, acompañado por el vicepresidente y director de Selecciones Nacionales.

🔂 EN BUCLE TODO EL DÍA. pic.twitter.com/sJz9JKvLgc — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 21, 2026

‘Carletto’ también se dio tiempo para recorrer las instalaciones del club y compartió una foto en la mítica sala de trofeos en la que se exponen las 9 Champions League y 6 Copas de Europa que han ganado.

El italiano tuvo dos etapas como entrenador de los ‘Merengues’ y ganó 15 títulos con el equipo, incluidas tres Champions Leagues, dos La Liga y dos Mundiales de Clubes.