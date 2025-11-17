Carlo Ancelotti está feliz en Brasil y no quiere moverse de allí

EFE

El italiano Carlo Ancelotti, técnico de la selección brasileña de fútbol, habló este lunes sobre la posibilidad de renovar su vínculo con la pentacampeona del mundo, el cual expira tras el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, después de asumir el cargo el pasado mayo.



Así lo indicó Ancelotti este lunes, en la víspera del encuentro amistoso que disputará la 'Canarinha' en Lille (Francia) ante Túnez.

"No hemos hablado al respecto, pero es posible. Yo me encuentro muy bien aquí, no tengo otra idea que no sea Brasil. Para seguir tenemos que ser más los que decidan. No tengo prisa. El contrato antes del Mundial puede ser más barato, pero igual después es más caro", bromeó sobre una posible conquista de la sexta Copa del Mundo para la 'Verdeamarela'.



No es la primera vez que el técnico manifiesta su intención de prolongar el vínculo con Brasil; el pasado septiembre, en una entrevista con medios de aquel país, Ancelotti indicó que "sería legal (genial)" ampliar su andadura en el banquillo de Brasil hasta el Mundial de 2030.

Carlo Ancelotti, en la antesala de ser el más grande de la historia

El italiano asumió el cargo el pasado 12 de mayo, aún como entrenador del Real Madrid, con el que, en dos etapas diferentes (2013-2015 y 2021-2025), se convirtió en el técnico más laureado de su historia con 15 títulos: 3 Ligas de Campeones, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España.



Brasil, que se proclamó campeona del mundo en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, pero no alcanza una final precisamente desde su último triunfo, el logrado en el Mundial de Corea del Sur y Japón.