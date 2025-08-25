Carlo Ancelotti cumplió una promesa con la Selección Brasileña

Redacción FOX Deportes

Carlo Ancelotti cumplió una de las primeras promesas que hizo cuando asumió como técnico de Brasil, al conceder este lunes una rueda de prensa hablando en portugués.

El entrenador, que asumió en mayo pasado, solo necesitó de tres meses para aprender portugués y para exhibir sus habilidades lingüísticas ante los cientos de periodistas que acudieron a la rueda de prensa en Río de Janeiro en la que anunció a los convocados para los próximos partidos de Brasil.

GIGANTES PELA PRÓPRIA NATUREZA! 💛💚



O treinador Carlo Ancelotti anunciou na tarde desta segunda-feira (25) a lista de convocados para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em evento realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.



O… pic.twitter.com/tFQrqGh8U6 — brasil (@CBF_Futebol) August 25, 2025

"Tengo un profesor muy bueno y estoy intentando aprender lo más rápido posible, aunque no sé qué calificación me dará él después de esta rueda de prensa", afirmó el italiano al ser interrogado al respecto.

"Me gusta estudiar y aprender nuevos idiomas. El portugués es un idioma muy bonito, un poco cantado y por eso me gusta mucho", afirmó el seleccionador.

Ancelotti demostró su conocimiento en portugués en una rueda de prensa de 50 minutos en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en la que anunció la lista de 23 convocados para los dos últimos partidos de la 'Canarinha' contra Chile el 4 de septiembre y Bolivia cinco días después.