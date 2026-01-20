El Real Madrid se reivindica con una goleada demoledora en Champions League

Héctor Cantú

El Real Madrid ha puesto paños fríos a las críticas con una goleada perfecta en la UEFA Champions League luego de haber goleado 6-1 al AS Mónaco.

El equipo de Álvaro Arbeloa, quien se estrenó en el banquillo blanco en el marco de la UEFA Champions League, hiló su segunda victoria y prácticamente se aseguró un lugar entre los ocho mejores equipos de la primera fase de esta edición de la Champions League.

Con disculpa incluida; así el primer doblete blanco de Kylian Mbappé al Monaco

La victoria se inició muy temprano en el partido. A los 5 minutos, Kylian Mbappé apareció para inaugurar el tanteador y marcarle su primer gol vestido de merengue al equipo que lo lanzó al estrellato mundial.

Diecinueve minutos después, con una jugada precisa que terminó cerrando el delantero francés, Kylian encontró por segunda ocasión el arco rival para sellar su cuarto doblete de su carrera ante el equipo del principado.

El 2-0 fue una losa durísima para el equipo francés que a pesar de las incorporaciones para el complemento, no tuvo los argumentos futbolístico para poner en predicamentos al equipo de Álvaro Arbeloa.

Franco Mastantuono, uno de los principales señalados por la debacle blanca, marcó de nueva cuenta en el Santiago Bernabéu para poner un 3-0 que ya se olía demoledor para esos instantes y de paso, estrenarse como goleador en el torneo de clubes más importante del mundo.

Así fue el primer gol de Franco Mastantuono en la Champions League

Minutos después, un autogol de Thilo Kher y un golazo soberbio de Vinícius Júnior aumentaron la diferencia en un Santiago Bernabéu que olvidó los silbidos a sus jugadores y directivos y los transformó en vítores y gritos de gol.

Pero la noche no terminaría siendo perfecta para el equipo de la 'casa blanca'. Un error defensivo de Dani Ceballos en la salida terminó en los pies de Jordan Teze, quien no perdonó la opción de gol, para empañar la noche mágica de los españoles.

Con el tiempo por correr, todavía hubo lugar para otra historia de reivindicación, la de Jude Bellingham, quien marcó el sexto tanto de una aplastante victoria

El Real Madrid ha escalado hasta la segunda posición a falta de conocer los resultados de la segunda jornada en esta séptima fecha de la primera ronda del certamen.