Publicación: martes 10 de marzo de 2026

Redacción FOX Deportes

Rodrygo, operado con éxito y listo para iniciar la recuperación

El delantero se perderá el resto de la temporada y el Mundial.

Rodrygo se sometió a una operación para tratarse las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha.

Tras el procedimiento, el brasileño publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que “hoy comienza una nueva historia” y prometió estar “listo para todo este proceso”, el cual podría durar hasta un año.

El delantero se perderá el resto de la temporada, así como el Mundial y su regreso a las canchas sería hasta la temporada 2026/27.

Rodrygo sufrió la lesión en el partido ante Getafe, de la Jornada 26 de La Liga.

