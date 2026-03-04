El Real Madrid se solidariza con Rodrygo

EFE

La plantilla del Real Madrid mostró su apoyo a través de redes sociales al jugador brasileño Rodrygo Goes, que sufre rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla y se perderá el resto de la temporada y el próximo Mundial.

El club blanco publicó a través de sus redes sociales un resumen de todos los mensajes de apoyo que el jugador ha recibido, tanto de la primera plantilla como de otros clubes o personalidades del mundo del deporte.

"Toda la fuerza del mundo", "nos has dado mucho y seguirás haciéndolo", "estamos todos contigo", señalaron Kylian Mbappé, Federico Valverde y Thibaut Courtois, respectivamente.

También le mandaron mensajes de apoyo antiguos compañeros de equipo como Joselu Mato, Marco Asensio, Lucas Vázquez y Álvaro Odriozola, así como Marcelo y Luka Modric, y el extenista Rafael Nadal.

"Ha sido uno de los peores días, la vida tal vez ha sido un poco cruel conmigo, no sé si me lo merezco, pero de qué me puedo quejar. Me quedo fuera de mi club y de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que suponía mucho para mí", publicó el martes Rodrygo Goes en redes sociales.