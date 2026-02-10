Con gol de último minuto, Luka Modric le dio el triunfo al Milan

Redacción FOX Deportes

El Milan consiguió un apretado triunfo 2-1 como visitante contra Pisa en el Arena Garibaldi. Ruben Loftus-Cheek abrió el marcador con un cabezazo antes del descanso, mientras que Pisa igualó transitoriamente en la segunda mitad.

El partido se mantuvo tenso hasta el tramo final, con oportunidades para ambos equipos y un penal fallado por Milan que pudo haber cambiado el rumbo.

Cuando el empate parecía sellado, Luka Modric, el veterano mediocampista croata, apareció en el minuto 85 para anotar el gol de la victoria. Su definición desde cerca tras una jugada con Ricci rompió la igualdad y le dio a los rossoneri los tres puntos.

Modric, de 40 años, demostró su influencia decisiva en el tramo final del encuentro.

Con este resultado, el Milan mantiene una notable racha invicta en la Serie A de 23 partidos sin derrota, una de las mejores de su historia en temporadas recientes. Esta marca lo mantiene firme en la pelea por el título, quedando a cinco puntos del líder Inter de Milan.

La solidez del equipo a lo largo de la campaña refleja su consistencia en liga. Pisa, que ocupa las últimas posiciones de la tabla, sigue con dificultades para sumar puntos y acumula pocas victorias esta temporada.

El conjunto toscano compitió con orgullo, pero no pudo evitar el tanto tardío de Modric. La victoria permite al Milan encarar con optimismo los próximos compromisos,

incluido el esperado derbi de la ciudad ante Inter en San Siro el 8 de marzo.