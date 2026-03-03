Rodrygo, cuida tu "salud mental"; hazlo por Neymar

EFE

Neymar Jr. se solidarizó con el delantero del Real Madrid e integrante de la selección brasileña Rodrygo Goes por su grave lesión, y le pidió que se rodee de sus seres queridos y que cuide de su "cabeza".

"Ahora es el momento de poner a todos los que amas a tu alrededor", expresó el delantero del Santos sobre Rodrygo, al que se refirió como "heredero".

Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, el astro brasileño recordó su propia experiencia con las lesiones de larga duración y le pidió al delantero de 25 años que se ocupe de su salud mental durante el proceso de recuperación

"Como dijiste, no te merecías pasar por esto justo ahora... pero quiénes somos nosotros para dudar de los planes de Dios. Hermano, fuerza, estoy seguro de que volverás volando. Te amo. De la misma forma que tu me apoyaste, yo estaré para ti", expresó Neymar, que compartió cancha con el joven atacante durante las eliminatorias sudamericanas y la Copa del Mundo de 2022.

Rodrygo se pierde la temporada... ¡y el Mundial! El brasileño se lesionó durante el fatídico partido ante el Getafe

El Real Madrid confirmó que el delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha en un partido contra el Getafe el lunes, por lo que se mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos hasta final de la presente temporada.

Además, se perderá integrar las filas de la selección brasileña que disputará la próxima Copa del Mundo y para la cual tenía altas probabilidades de ser convocado por el italiano Carlo Ancelotti, que además fue su entrenador en el club español.

El exdelantero del PSG declaró públicamente en varias oportunidades que ve en Rodrygo a su sucesor natural para heredar el dorsal "10" de la selección.