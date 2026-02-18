Publicación: viernes 20 de febrero de 2026

EFE

Carlo Ancelotti adelanta que renovará 4 años con Brasil

El técnico italiano llegó a la 'Canarinha' para quedarse: "Me gusta este trabajo"

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, aseguró que cree que va a “renovar cuatro años” en su actual cargo, durante una entrevista en ‘Universo Valdano’ de ‘Movistar Plus’ en España, según informó la citada cadena de televisión en una nota de prensa.

"Creo que voy a renovar cuatro años con Brasil. Es un trabajo nuevo, me gusta mucho: análisis, innovación...", explica el técnico, según el comunicado, al exjugador y exentrenador argentino Jorge Valdano, que presenta el citado programa de entrevistas.

Carlo Ancelotti ya tiene muy adelantada la lista del Mundial para Brasil

Carlo Ancelotti ya tiene muy adelantada la lista del Mundial para Brasil

El entrenador adelantó que está cerca de cerrar su lista para el 2026

Durante la conversación, que se emitirá este viernes en España, Ancelotti también es preguntado por Vinicius.

“Yo lo he hablado con él. Un jugador tiene que respetar al entrenador, a los compañeros. Ha mejorado mucho su actitud en el campo", afirma el también ex técnico del Real Madrid, según la citada nota.

“El Vini que viene aquí es muy distinto al del Real Madrid a nivel humano", añade.

"Son unos cobardes", Vinícius Junior, tras un nuevo capítulo de racismo

El brasileño lamentó la "protección" con la que cuentan jugadores como Prestianni

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS