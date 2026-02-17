Brasil cerrará su preparación rumbo a 2026 ante Egipto

EFE

La selección brasileña jugará un amistoso contra la de Egipto el próximo 6 de junio, en Cleveland (Estados Unidos), en el que será su último test antes de su debut en el Mundial 2026 frente a Marruecos.

El duelo contra el combinado africano, también clasificado para el próximo Mundial, cerrará la fase final de preparación de la Canarinha, que se iniciará en marzo con otros dos amistosos ante Francia y Croacia, en Estados Unidos, informó la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

El escenario del compromiso ante los egipcios será el estadio Huntington Bank Field, la casa de la franquicia de futbol americano Cleveland Browns, con capacidad para unos 67,000 espectadores.

La selección de Egipto es la que más veces ha ganado la Copa de África, con siete títulos, y cuenta entre sus filas con Mohamed Salah y otras figuras prominentes como Omar Marmoush, Mahmoud Trézéguet y Mostafa Mohamed.

Antes de viajar a Estados Unidos, el combinado de Carlo Ancelotti tiene previsto despedirse de su afición el 31 de mayo en un amistoso contra Panamá en el Maracaná de Río de Janeiro, de acuerdo con medios locales.

Tanto para ese amistoso en Río como para el de Cleveland, el técnico italiano contará ya con los jugadores que integrarán la convocatoria definitiva para el Mundial, que previsiblemente se dará a conocer el 19 de mayo.

Brasil, la única selección del mundo con cinco estrellas (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), disputará en territorio estadounidense la primera fase del Mundial, que también tiene como sedes México y Canadá.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará a Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.