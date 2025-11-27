Publicación: lunes 1 de diciembre de 2025

Oscar Sandoval

Vinícius Jr. no tiene un lugar asegurado en la Selección Brasileña

Carlo Ancelotti mandó un mensaje a ‘Vini’ y Neymar de cara al Mundial 2026

La Selección Brasileña es una de las 42 clasificadas a la próxima Copa del Mundo y Carlo Ancelotti tiene el tiempo contado antes de dar a conocer la lista final de convocados, las dudas sobre el nivel de algunas figuras se mantienen a siete meses del torneo y el técnico mandó un mensaje a todos los futbolistas, poniendo como ejemplo a Neymar y Vinícius Jr.

Brasil tiene una plantilla llena de estrellas y de talento, sus jugadores brillan en las mejores canchas del orbe y será difícil para Ancelotti completar la convocatoria de 26 elementos para la justa mundialista, lo que sí tiene claro el técnico es que llevará a los que estén en mejor nivel sin importar el nombre.

El entrenador italiano ofreció una entrevista a Esporte de TV Record en donde fue cuestionado por la actualidad de dos candidatos, en ella señaló que “tienen que estar al 100%. No es solo Neymar, podría ser Vinícius. Si Vinícius está al 90%, convocaré a otro jugador que esté al 100”.

Ancelotti aseguró que tiene “un equipo con un nivel de competencia altísimo, sobre todo en ataque” en donde cuenta con “muchos jugadores muy buenos" y no tiene dudas de que quien esté mejor, será quien encabece la ofensiva de la ‘Canarinha’ en el Mundial 2026.

El sorteo del Mundial 2026 toma forma y estas serían las cabezas de grupo

México
Estados Unidos
Canadá
Alemania
Argentina
Bélgica
Brasil
España
Francia
Inglaterra
Países Bajos
Portugal

