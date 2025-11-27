Vinícius Jr. no tiene un lugar asegurado en la Selección Brasileña

Oscar Sandoval

La Selección Brasileña es una de las 42 clasificadas a la próxima Copa del Mundo y Carlo Ancelotti tiene el tiempo contado antes de dar a conocer la lista final de convocados, las dudas sobre el nivel de algunas figuras se mantienen a siete meses del torneo y el técnico mandó un mensaje a todos los futbolistas, poniendo como ejemplo a Neymar y Vinícius Jr. FIM DE JOGO EM LILLE.



🇧🇷1-1🇹🇳



Estevão ⚽️ pic.twitter.com/b7tePVzcJR — brasil (@CBF_Futebol) November 18, 2025

Brasil tiene una plantilla llena de estrellas y de talento, sus jugadores brillan en las mejores canchas del orbe y será difícil para Ancelotti completar la convocatoria de 26 elementos para la justa mundialista, lo que sí tiene claro el técnico es que llevará a los que estén en mejor nivel sin importar el nombre.

El entrenador italiano ofreció una entrevista a Esporte de TV Record en donde fue cuestionado por la actualidad de dos candidatos, en ella señaló que “tienen que estar al 100%. No es solo Neymar, podría ser Vinícius. Si Vinícius está al 90%, convocaré a otro jugador que esté al 100”.

Ancelotti aseguró que tiene “un equipo con un nivel de competencia altísimo, sobre todo en ataque” en donde cuenta con “muchos jugadores muy buenos" y no tiene dudas de que quien esté mejor, será quien encabece la ofensiva de la ‘Canarinha’ en el Mundial 2026.