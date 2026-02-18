El Real Madrid con todo su poder contra los insultos de Gianluca Prestianni

Héctor Cantú

Lo que inició en un campo de futbol en un partido eliminatorio entre el Benfica y el Real Madrid, se ha convertido en una auténtica guerra extracancha,

Luego de que Vinícius Júnior acusara a Gianluca Prestianni de llamarle “mono”, el Real Madrid ha activado todas sus armas para defender a su futbolista y conseguir el castigo necesario para el argentino, jugador del Benfica.

Para ello, el cuadro de la capital española ha aportado todas las pruebas que tiene en su poder para demostrarle a la UEFA, que los insultos de Prestianni fueron totalmente racistas y fuera de lugar.

“Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido. El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial”, escribió el club en un comunicado de prensa difundido en sus redes sociales.

El cuadro merengue ha pedido que se impida que el jugador del Benfica pueda ver minutos en el partido de vuelta de la eliminatoria a disputarse la próxima semana, como un primer castigo, a reserva de conocer los resultados de las investigaciones finales.