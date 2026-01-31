Kylian Mbappé mantiene a Real Madrid en la pelea por La Liga

Oscar Sandoval

Más sufrido, imposible, pero Real Madrid venció 2-1 a Rayo Vallecano para mantenerse en la pelea por La Liga, los silbidos volvieron a aparecer en el Santiago Bernabéu, pero Kylian Mbappé sacó la nave a flote al marcar el gol del triunfo en el último minuto.

Rayo Vallecano estuvo a segundos de poner La Liga en manos de Barcelona, luchó durante 90 minutos y se repuso después de irse abajo en el marcador, tenía un punto en la bolsa, pero una falta de Nobel Mendy sobre Rodrygo en el último suspiro tiró por la borda el trabajo realizado.

Los visitantes tuvieron la primera ocasión del partido con un disparo de Ilias que provocó silbidos en la grada. Las cosas se pusieron peor para el equipo blanco con la lesión de Jude Bellingham quien salió entre lágrimas a los ocho minutos.

Vinícius Júnior cambió los abucheos por aplausos a los 15 minutos tras anotar el 1-0 luego de un recorte en el área y un disparo colocado que Augusto Batalla no pudo detener. Rayo Vallecano mejoró sobre el final de la primera mitad, pero se fue al descanso en desventaja.

La segunda mitad comenzó a ser un tormento para el equipo blanco a los cuatro minutos con el empate de Jorge de Frutos que encendió al Bernabéu, los murmullos fueron creciendo con el paso de los minutos y el poste frustró a Eduardo Camavinga y al '10'.

Se jugaba el tiempo añadido y la grada preparaba la garganta para reclamar a los jugadores por un empate que los alejaba del liderato, pero Mendy pateó a Rodyrgo y Mbappé apareció para marcar el gol del triunfo y mantener al conjunto ‘Merengue’ en la pelea por el título.