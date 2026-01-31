Álvaro Arbelo pidió el apoyo de la afición de Real Madrid

Redacción FOX Deportes

El Santiago Bernabéu espera el juego de este domingo entre Real Madrid y Rayo Vallecano para reclamar a la plantilla por la derrota ante Benfica en la Champions League, se esperan silbidos y Álvaro Arbeloa mandó un mensaje a la afición para que “esté con el equipo”.

La relación entre la grada del Bernabéu y el equipo blanco tiene una grieta después de la caída de la Supercopa de España y la eliminación de la Copa del Rey, hay jugadores bajo la lupa y el técnico pidió cerrar filas a todo el entorno ‘Merengue’.

“Yo espero un Santiago Bernabéu que esté con el equipo, como estuvo en el último partido en casa y como saben que necesitamos”, aseguró el técnico en la previa del compromiso.

Arbeloa agregó que “yo siempre al Bernabéu le pudo su apoyo porque con ellos somos mucho más fuertes. Saben que nuestro objetivo, evidentemente, es ganar el domingo, seguir en la lucha por La Liga, que estamos peleando muy fuertemente, con muchísimas ganas. Y si queremos seguir ahí, les necesitamos”.

Real Madrid estará pendiente al duelo entre Elche y Barcelona porque si el equipo azulgrana no consigue la victoria, dejaría la primera posición de la tabla a disposición del equipo blanco.