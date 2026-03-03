Rodrygo se pierde la temporada... ¡y el Mundial!

Héctor Cantú

Las malas noticias no terminan en el Real Madrid y justo horas después de que se alejara más del liderato de La Liga, recibió otro duro golpe moral.

El cuerpo médico del club ha confirmado que Rodrygo Goes, una de las primeras opciones de recambio de Álvaro Arbeloa, sufrió una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

La lesión se produjo por el costado izquierdo, donde en un intento de arranque, Rodrygo cayó fuera de la cancha y su rodilla quedó comprometida, realizando un movimiento no natural.

A pesar de las muestras de dolor, el brasileño continuó dentro del terreno de juego y terminó el partido donde el Real Madrid perdió por la mínima diferencia ante el Getafe en el Santiago Bernabéu.

Este martes, se realizaron las pruebas médicas pertinentes y se determinó el alcance de la lesión, el cual tendría un tiempo de recuperación posterior al inicio de la Copa del Mundo.

La noticia significa un golpe durísimo para el Real Madrid, que llega con muchas bajas para el partido siguiente ante el Celta de Vigo, donde no contará con Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Eder Militao y Dani Ceballos por lesión; Franco Mastantuono, Hojlund y Álvaro Careras por cuestiones disciplinarias.