Épica victoria de Osasuna y tropezón de Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Osasuna sorprendió al Real Madrid en El Sadar con una victoria 2‑1 en la jornada 25 de LaLiga 2025‑26. Los 'rojillos' se adelantaron en la primera mitad con un penal convertido por Ante Budimir tras revisión del VAR, mientras que el Madrid no encontraba profundidad en su juego colectivo.

El conjunto navarro mostró intensidad y solidez desde el inicio para complicar a los blancos. La primera parte terminó con la sensación de que los visitantes estaban lejos de su mejor versión.

En la segunda mitad, el Madrid mejoró y encontró premio momentáneo gracias a un gol de Vinícius Júnior tras una asistencia de Fede Valverde que empató el partido.

Mbappé, que venía de buenas cifras en liga, estuvo gris y sin impacto claro en la definición durante gran parte del encuentro. A pesar de mover el banquillo y buscar variantes, el equipo blanco careció de la chispa ofensiva habitual. La igualada parecía encaminar un punto para Madrid, pero no fue suficiente.

Cuando el reloj ya se acercaba al final, Raúl García encontró el espacio y definió para Osasuna en tiempo añadido, sellando el 2‑1 definitivo.

El gol sobre la hora hizo estallar a la afición local y hundió al líder, que veía escaparse un punto ya casi asegurado. El tanto del capitán rojillo confirmó el mérito del equipo de Pamplona en la gestión del partido. Fue un golpe duro para los blancos, que no esperaban ceder tan tardíamente.