Real Madrid se juega la temporada en cuestión de semanas

Oscar Sandoval

La derrota contra Getafe dejó a Real Madrid en jaque y con la obligación de remontar una desventaja de cuatro puntos en 12 jornadas para ser campeón de liga, sin embargo, no es la única preocupación que hay en el Santiago Bernabéu. 🔛🏃‍♂️ pic.twitter.com/ta3cg91Ajl — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 3, 2026

Álvaro Arbeloa está entre la espalda y la pared, la eliminación en la Copa del Rey lo dejó con la necesidad de ganar La Liga o la Liga de Campeones para no terminar la temporada sin títulos y el técnico podría ser el responsable del fracaso en 12 días.

Getafe abrió una herida y el equipo blanco no tiene opciones ante Celta de Vigo, ya que está obligado a ganar para evitar que Barcelona se escape rumbo al bicampeonato, con otro resultado la liga podría quedar al borde de lo imposible y dependiendo de un milagro.

Así queda, hoy por hoy, la larga lista de ausencias del Real Madrid

La eliminatoria de octavos de final de la Champions League no llegará en buen momento para el Madrid que además del bajón futbolístico tiene ausencias que disminuyen su rendimiento, ante un equipo como Manchester City hay que estar al 100 para poder competir y el riesgo de caer eliminado es alto.

Entre el partido ante Celta y la vuelta contra el City hay un espacio de 12 días en los que el conjunto ‘Merengue’ se jugaría el curso y Arbeloa su puesto como entrenador.