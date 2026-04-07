Carlo Ancelotti, intocable con Brasil hasta 2030

Héctor Cantú

El técnico italiano Carlo Ancelotti, ha confirmado su continuidad al frente de la Selección de Brasil por un ciclo mundialista más, por lo que estará al frente de la Canarinha hasta el 2030.

Aunque aun hace falta hacer oficial con la firma la extensión del contrato, tanto la Confederación Brasileña de Futbol como el estratega que dirigió recientemente al Real Madrid, han expresado su deseo de continuar con el proyecto.

Carlo Ancelotti ya es 'canarinho'

El entrenador ya tendría en su poder el nuevo contrato, por lo que la respuesta positiva debería llegar esta misma semana para sellar la extensión de su contrato.

La reunión final entre las partes y el posterior acuerdo se habría dado durante la gira que la selección de Brasil hizo en Estados Unidos en la última fecha FIFA.

En los mencionados partidos, la Canarinha caytó ante Francia y superó a Croacia, dejando buenas sensaciones de cara al Mundial.

En la próxima Copa del Mundo, Brasil se medirá a Marruecos, Haití y Escocia en la fase de grupos, instancia donde es favorita para quedarse con el liderato del sector C.

Hasta el momento, Carlo Ancelotti ha dirigido 10 partidos, en los que ha obtenido un saldo de 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas.