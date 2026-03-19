Publicación: viernes 20 de marzo de 2026

EFE

Carlo Ancelotti convoca a Hugo Souza tras la lesión de Alisson

El arquero del Liverpool sufrió una lesión en la Champions League.

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, convocó este viernes al portero del Corinthians, Hugo Souza, en reemplazo de Alisson Becker, para los amistosos que jugará Brasil este mes contra Francia y Croacia.

El actual portero del Liverpool fue apartado de la 'Canarinha' tras sufrir una lesión, según el comunicado divulgado por la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

Alisson sintió molestias en el muslo derecho durante un partido contra el Galatasaray en la Champions League.

La intimidante camiseta de Brasil para el Mundial 2026

Brasil reveló su camiseta visitante para el Mundial 2026.
Por primera vez en la historia, el Jumpman de Jordan aparece en una camiseta de equipo nacional.
El jersey es azul oscuro con negro y usa los patrones de los
Vinícius Junior y compañía buscarán llevar lejos este uniforme en la Copa del Mundo del 2026.
La camiseta y el short hacen juego, mientras que las calcetas van todas en color negro.
Así luce por detrás esta camiseta, la cual contará con unos filos turquesa en los costados.
El escudo de la Confederación Brasileña de Futbol (que contrasta espectacular con la camiseta oscura), así como los números en blanco, van alineados en el centro.
A detalle, así la camiseta intimidante y

El guardameta del Corinthians, de 27 años, ya había sido incluido en convocatorias anteriores y debutó con la selección en un amistoso contra Japón en 2025.

Brasil se enfrentará a Francia el próximo 26 de marzo en Boston y a Croacia, el 31, en Orlando, en Estados Unidos.

Los amistosos con Francia y Croacia serán los últimos partidos de Brasil antes de que el entrenador italiano divulgue la lista final de los brasileños que disputarán el Mundial 2026.

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