Carlo Ancelotti convoca a Hugo Souza tras la lesión de Alisson

EFE

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, convocó este viernes al portero del Corinthians, Hugo Souza, en reemplazo de Alisson Becker, para los amistosos que jugará Brasil este mes contra Francia y Croacia.

El actual portero del Liverpool fue apartado de la 'Canarinha' tras sufrir una lesión, según el comunicado divulgado por la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

Alisson sintió molestias en el muslo derecho durante un partido contra el Galatasaray en la Champions League.

La intimidante camiseta de Brasil para el Mundial 2026

El guardameta del Corinthians, de 27 años, ya había sido incluido en convocatorias anteriores y debutó con la selección en un amistoso contra Japón en 2025.

Brasil se enfrentará a Francia el próximo 26 de marzo en Boston y a Croacia, el 31, en Orlando, en Estados Unidos.

Los amistosos con Francia y Croacia serán los últimos partidos de Brasil antes de que el entrenador italiano divulgue la lista final de los brasileños que disputarán el Mundial 2026.