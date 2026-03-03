Brasil hará un Mundial de “muy alto nivel”

EFE

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dijo estar convencido de que la 'Canarinha' hará un Mundial de "muy alto nivel", cuando faltan 100 días para el inicio de la gran cita de Estados Unidos, Canadá y México.

"Es una gran motivación y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad hacerlo lo mejor posible. Estoy seguro de que vamos a hacer un Mundial de muy alto nivel", afirmó el técnico italiano en declaraciones divulgadas este martes por la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

'Carletto', al frente de Brasil desde mayo pasado, informó que ya tienen todo listo en el apartado de "logística y organización", y que ahora es el momento de "observar" y "evaluar" a los futbolistas, tanto los que están jugando, como los que "se están recuperando de lesión".

El exetrenador de Real Madrid, Paris Saint-Germain y Bayern Munich también apostó, "obviamente", por jugar "bien" en los dos partidos amistosos ante Francia y Croacia previstos para este mes en Estados Unidos, como parte del cronograma de preparación para la Copa del Mundo.

"Es una alegría tener tiempo para preparar este importante evento para Brasil", manifestó.

El combinado verdeamarelo, aunque no está en el grupo de favoritos, buscará su sexta estrella en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se celebrará entre los meses de junio y julio.

La única selección del mundo con cinco estrellas (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) disputará en territorio estadounidense la primera fase del certamen.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.