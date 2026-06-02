Publicación: miércoles 3 de junio de 2026

EFE

Mikel Merino trabajó con España de cara al duelo ante Irak

El mediocampista podría tener minutos en el amistoso.

Mikel Merino, quien se incorporó a la concentración de la Selección Española el martes 4 de junio, llevó a cabo este miércoles su primer entrenamiento junto al resto de sus compañeros, en la que fue la última sesión antes del amistoso contra Irak del 4 de junio en Riazor, de preparación para el Mundial.

España, que debutará en el torneo el 15 de junio ante Cabo Verde, afrontará este jueves 4 de junio su primer amistoso de preparación, para el que Luis de la Fuente no podrá contar con todos los jugadores que forman parte de la convocatoria.

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz continuaron su proceso de recuperación. De ellos, los dos primeros se encuentran en una fase más avanzada, llevando a cabo ejercicios con balón.

España es una aplanadora imparable; goleó 6-0 a Turquía

España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja

Además, no se espera que Mikel Merino tenga protagonismo contra Irak al completar solo un entrenamiento, mientras que el resto de jugadores que disputaron la final de la Champions League -David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz- el pasado sábado entre Arsenal y Paris Saint-Germain, con victoria para los franceses en los penaltis, aún no se incorporaron a la dinámica del grupo.

Una sesión matutina en la Ciudad del Futbol de Las Rozas de la que se despedirán el jueves, cuando el equipo ponga rumbo a La Coruña para el amistoso contra Irak, a las 21:00 horas CEST (15:00 ET/12:00 PT).

Y al día siguiente, con hora prevista de salida a las 10:00 horas (4:00 ET /1:00 PT), la Selección Española pondrá rumbo a Nashville para llegar a Chattanooga (Atlanta), donde establecerá su campo base de cara a la fase de grupos del Mundial.

Mikel Merino llegó más alto que nunca y le dio el pase a España

España venció en tiempos extra a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa.
Mikel Merino se levantó más alto que todos y por el aire cazó el centro de Dani Olmo.
Así cuadro por cuadro el remate de cabeza que le dio la victoria in extremis a España ante el anfitrión de la Euro 2024.
Así cuadro por cuadro el remate de cabeza que le dio la victoria in extremis a España ante el anfitrión de la Euro 2024.
Así cuadro por cuadro el remate de cabeza que le dio la victoria in extremis a España ante el anfitrión de la Euro 2024.
Así cuadro por cuadro el remate de cabeza que le dio la victoria in extremis a España ante el anfitrión de la Euro 2024.
España se levantó pese a que el rival lo empató al 89' y de esta manera evitó la tanda de penales.
El equipo ibérico es el primer clasificado a semifinales.
España nunca había vencido a un anfitrión en la Euro.
Mikel Merino, el héroe de la noche.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS