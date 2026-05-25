España, al Mundial 2026 con ocho jugadores del Barcelona

Héctor Cantú

La Selección española ha dado a conocer de manera oficial la lista definitiva de jugadores que representarán al país en la próxima Copa del Mundo 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Luis de la Fuente, entrenador de La Roja, ha tomado decisiones polémicas, mismas que han sorprendido a la prensa y a la afición española.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

La mayor de ellas, es la presencia del defensa Eric García, quien completa una larga lista de jugadores del Barcelona, equipo que aportará 8 futbolistas a la convocatoria final de España.

Además de García, se unen a esta lista el arquero Joan García, el defensa Pau Cubarsí; los mediocampistas Pedri y Gavi y los delanteros Dani Olmo, Ferrán Torres y Lamine Yamal.

🎙️ "Calidad, humanidad y competitividad. En eso somos un equipo muy poderoso".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/7H9llVuqUz — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

En total son 26 futbolistas convocados para una de las selecciones favoritas para levantar el título mundial.

Esta es la lista de España:

Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García.

Defensas: Pedro Porro, Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí, Pubill, Eric García, Cucurella y Grimaldo.

Medios: Rodri, Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Gavi.

Delanteros: Nico Williams, Baena, Oyarzabal, Ferran, Borja Iglesias, Yeremy Pino, Lamine Yamal y Víctor Muñoz.