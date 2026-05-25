Publicación: lunes 25 de mayo de 2026

Héctor Cantú

España, al Mundial 2026 con ocho jugadores del Barcelona

Esta es la convocatoria de Luis de la Fuente para la próxima Copa del Mundo

La Selección española ha dado a conocer de manera oficial la lista definitiva de jugadores que representarán al país en la próxima Copa del Mundo 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Luis de la Fuente, entrenador de La Roja, ha tomado decisiones polémicas, mismas que han sorprendido a la prensa y a la afición española.

La mayor de ellas, es la presencia del defensa Eric García, quien completa una larga lista de jugadores del Barcelona, equipo que aportará 8 futbolistas a la convocatoria final de España.

Además de García, se unen a esta lista el arquero Joan García, el defensa Pau Cubarsí; los mediocampistas Pedri y Gavi y los delanteros Dani Olmo, Ferrán Torres y Lamine Yamal.

En total son 26 futbolistas convocados para una de las selecciones favoritas para levantar el título mundial.

Esta es la lista de España:

Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García.

Defensas: Pedro Porro, Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí, Pubill, Eric García, Cucurella y Grimaldo.

Medios: Rodri, Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Gavi.

Delanteros: Nico Williams, Baena, Oyarzabal, Ferran, Borja Iglesias, Yeremy Pino, Lamine Yamal y Víctor Muñoz.

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