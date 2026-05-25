Héctor Cantú
España, al Mundial 2026 con ocho jugadores del Barcelona
Esta es la convocatoria de Luis de la Fuente para la próxima Copa del Mundo
La Selección española ha dado a conocer de manera oficial la lista definitiva de jugadores que representarán al país en la próxima Copa del Mundo 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.
Luis de la Fuente, entrenador de La Roja, ha tomado decisiones polémicas, mismas que han sorprendido a la prensa y a la afición española.
Esta es la lista de todo un país.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026
ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.
👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b
La mayor de ellas, es la presencia del defensa Eric García, quien completa una larga lista de jugadores del Barcelona, equipo que aportará 8 futbolistas a la convocatoria final de España.
Además de García, se unen a esta lista el arquero Joan García, el defensa Pau Cubarsí; los mediocampistas Pedri y Gavi y los delanteros Dani Olmo, Ferrán Torres y Lamine Yamal.
🎙️ "Calidad, humanidad y competitividad. En eso somos un equipo muy poderoso".— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026
🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/7H9llVuqUz
En total son 26 futbolistas convocados para una de las selecciones favoritas para levantar el título mundial.
Esta es la lista de España:
Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García.
Defensas: Pedro Porro, Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí, Pubill, Eric García, Cucurella y Grimaldo.
Medios: Rodri, Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Gavi.
Delanteros: Nico Williams, Baena, Oyarzabal, Ferran, Borja Iglesias, Yeremy Pino, Lamine Yamal y Víctor Muñoz.
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