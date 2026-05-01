¡Barcelona podría ser campeón de España esta misma semana!

EFE

El Barcelona viaja a Pamplona con la idea de sumar una victoria ante Osasuna en El Sadar que le acerque al campeonato, a expensas de lo que ocurra en el Espanyol-Real Madrid que se disputará el domingo a la misma hora.

Las cuentas para los de Hansi Flick son claras. El Barça es líder con once puntos de ventaja sobre los de Álvaro Arbeloa (85 puntos en 33 jornadas) y necesita cinco más para proclamarse campeón. Si gana y el conjunto blanco no lo hace volverá a levantar el trofeo de La Liga por segunda temporada consecutiva.

El encuentro es complicado para los azulgrana, en el escenario de la primera derrota de Flick como técnico del Barça, ya que su equipo perdió 4-2 en la temporada pasada.

Ante los navarros, Flick no podrá contar con los lesionados Lamine Yamal y Andreas Christensen. Tampoco parece probable que estén disponibles de salida Raphinha y Marc Bernal, quienes a pesar de entrenarse con el grupo durante la semana, no están en dinámica de partido.

Quien no estará en la lista de convocados Jules Kounde, por acumulación de amarillas, después de ver la quinta amarilla ante el Getafe.

"Tenemos un ambiente fantástico. Como juegan, los unos por los otros... Lo dan todo por este Club y el entorno que se vive es fantástico. Todos vamos a una y la sensación es increíble, me hace sentir orgulloso."



💙 Hansi Flick ❤️ pic.twitter.com/mP5YExQ9Jv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 1, 2026

La vuelta de Eric Garcia, ausente en el último partido en Getafe por sanción, le abre las puertas al once titular, aunque su polivalencia le permite tener opciones en el lateral diestro o incluso como acompañante de Pedri en la medular.

En esa posición, Flick también podría contar con Frenkie de Jong, ya recuperado de sus problemas físicos, o incluso Gavi, que ha contado para el alemán en los últimos partidos.

Arriba Roony es el sustituto natural de Lamine Yamal, Olmo tiene muchos números de jugar como mediapunta, en un once con Fermín por la izquierda y la referencia de Lewandowski o Ferran arriba.

Osasuna recibe al Barcelona con la moral por las nubes tras su agónica victoria en el último minuto frente al Sevilla. Un triunfo que no solo reforzó la confianza del vestuario, sino que mantiene intactas sus aspiraciones europeas cuando restan cinco jornadas para el final.

Los navarros se aferran a su fortaleza como local: es el quinto mejor equipo en casa esta temporada, un dato que complica el panorama para el Barcelona y alimenta aún más las esperanzas de los rojillos.