Héctor Cantú
Lamine Yamal, destrozado tras conocer la gravedad de su lesión
El futbolista envió un mensaje tras saberse fuera de la temporada
El quedar sin posibilidad de volver a ver minutos sobre el terreno de juego ha sido un duro golpe de superar para Lamine Yamal.
La estrella del FC Barcelona se ha pronunciado luego de que el cuerpo médico del club catalán, confirmara la grave lesión que sufrió durante el duemo ante el Celta de Vigo.
"Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita", detalló el futbolista en sus redes sociales.
Luego de realizarle las pruebas médicas pertinentes se llegó a la conclusión de que el camiseta número 10 presenta una rotura muscular en la zona de los isquitibiales, una lesión que puede representarle una recaída.
En total serán cinco partidos en los que Lamine no podrá ver linutos, sobre todo el duelo ante el Real Madrid, en el que el Barcelona podría convertirse, oficialmente, en campeón.
"Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensajes y Visca el Barça", agregó el goleador.
Ahora, el objetivo de Lamine será recuperarse para estar listo con España para disputar la Copa del Mundo 2026.
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