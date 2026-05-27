Publicación: jueves 28 de mayo de 2026

Héctor Cantú

Lamine Yamal, el jugador que puede ganar solo el Mundial

Inesperadamente Vinícius Júnior se doble en elogios por la joya española

Vinícius Júnior ha sorprendido al mundo entero con las declaraciones en las que considera a España como favorita a ser campeona del mundo a unos días del inicio del Mundial 2026.

Uno de los referentes de la selección brasileña y del Real Madrid no ha tenido problema con sincerarse en una entrevista para la televisión de su país al asegurar que La Furia Roja es la gran favorita para ser campeona simplemente por ser el monarca actual de Europa.

Jude Bellingham, Rodri, Vinícius Jr. y Lamine Yamal entre los candidatos al Ballon d'Or

Jude Bellingham - Real Madrid
Rúben Dias - Manchester City
Phil Foden - Manchester City
Fede Valverde - Real Madrid
Emiliano Martínez - Aston Villa
Erling Haaland - Manchester City
Nico Williams - Athletic de Bilbao
Granit Xhaka - Bayer Leverkusen
Artem Dovbyk - Girona / Roma
Toni Kroos - Real Madrid
Vinícius Jr. - Real Madrid
Dani Olmo - RB Leipzig / Barcelona
Florian Wirtz - Bayer Leverkusen
Martin Odegaard - Arsenal
Mats Hummels - Borussia Dortmund / Roma
Rodri - Manchester City
Harry Kane - Bayern Munich
Declan Rice - Arsenal
Vitinha - PSG
Cole Palmer - Chelsea
Dani Carvajal - Real Madrid
Lamine Yamal - Barcelona
Bukayo Saka - Arsenal
Hakan Çalhanoglu - Inter
William Saliba - Arsenal
Kylian Mbappé - PSG / Real Madrid
Lautaro Martínez - Inter
Ademola Lookman - Atalanta
Alejandro Grimaldo - Bayer Leverkusen
Antonio Rüdiger - Real Madrid

“España (es la favorita), porque ganó la última Eurocopa y tiene un equipo que lleva mucho tiempo jugando junto, además, cuenta con Lamine (Yamal) que es uno de los mejores jugadores del mundo”, aseguró el jugador merengue.

Precisamente este remate ha sido el más sorprendente, pues Lamine Yamal juega en el Barcelona y en diferentes momentos ha tenido ‘encontronazos’ deportivos con Vini, sobre todo en las ediciones de El Clásico.

“Siempre hace cosas increíbles sobre el terreno de juego, así que es un jugador capaz de ganar el Mundial él solo”, sentenció ‘Vini’ sobre su compañero de profesión y antítesis de la delantera blanca en el contexto de los Clásicos.

Brasil sostuvo su primer entrenamiento de cara a su cierre de preparación rumbo al Mundial, donde se medirá a Panamá y Egipto antes de debutar en la Copa del Mundo 2026.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS