Lamine Yamal, el jugador que puede ganar solo el Mundial

Héctor Cantú

Vinícius Júnior ha sorprendido al mundo entero con las declaraciones en las que considera a España como favorita a ser campeona del mundo a unos días del inicio del Mundial 2026.

Uno de los referentes de la selección brasileña y del Real Madrid no ha tenido problema con sincerarse en una entrevista para la televisión de su país al asegurar que La Furia Roja es la gran favorita para ser campeona simplemente por ser el monarca actual de Europa.

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“España (es la favorita), porque ganó la última Eurocopa y tiene un equipo que lleva mucho tiempo jugando junto, además, cuenta con Lamine (Yamal) que es uno de los mejores jugadores del mundo”, aseguró el jugador merengue.

Precisamente este remate ha sido el más sorprendente, pues Lamine Yamal juega en el Barcelona y en diferentes momentos ha tenido ‘encontronazos’ deportivos con Vini, sobre todo en las ediciones de El Clásico.

“Siempre hace cosas increíbles sobre el terreno de juego, así que es un jugador capaz de ganar el Mundial él solo”, sentenció ‘Vini’ sobre su compañero de profesión y antítesis de la delantera blanca en el contexto de los Clásicos.

Brasil sostuvo su primer entrenamiento de cara a su cierre de preparación rumbo al Mundial, donde se medirá a Panamá y Egipto antes de debutar en la Copa del Mundo 2026.